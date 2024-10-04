صوّره نائمًا على الطائرة.. ابن أحمد شيبة يكشف رفع والده دعوى قضائية ضد بلوجر شهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن حودة شيبة، نجل المطرب أحمد شيبة، أن والده قد رفع قضية ضد بلوجر شهير قام بتصويره وهو نائم داخل الطائرة.

وقال نجل شيبة في بث مباشر على “تيك توك”: “فيه محامي وكلناه لرفع قضية على البلوجر المشهور وزوجته الشهيرة، لأن هذا التصرف ليس من الجدعنة أن يتعدى أحد على خصوصية أي شخص. لقد نشرت الصورة على السوشيال ميديا وقد ترى الأمر مضحكًا، لكنه ليس كذلك على الإطلاق. لقد انتهكت الخصوصية وهذا ليس من الرجولة أو الجدعنة. المحامون الذين يعملون معنا في المكتب تعاملوا مع الموضوع بجدية، لأن تصوير شخصية عامة وهي نائمة هو انتهاك للخصوصية.”

يذكر أن آخر أعمال أحمد شيبة هي أغنية “شايف نفسك وصلت لإيه” من كلمات محمد الشاعر، وألحان خالد سلطان، وتوزيع مصطفى أبو رية.