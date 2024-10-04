عائلة الزعيم عادل إمام ضحية عملية نصب.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض هشام الشلقاني، زوج شقيقة الزعيم عادل إمام، لعملية نصب عبر السوشيال ميديا من خلال مواقع البيع الإلكتروني، وذلك كما كشف الكاتب الكبير أكرم السعدني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكتب أكرم السعدني عبر صفحته قائلًا: “الصديق الغالي رجل الأعمال نسيب عمي وتاج الرأس عادل إمام.. هشام الشلقاني تعرض لعملية نصب من خلال مواقع البيع، وللأسف، عندما ذهب للإبلاغ، وجد أن عملية النصب أسهل من الإبلاغ عن النصابين! هو في إيه”.

كواليس جلسة أكرم السعدني مع الزعيم عادل إمام

كما كشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، نجل شقيق الفنان الراحل صلاح السعدني، عن كواليس جلسته مع الزعيم عادل إمام عبر صفحته على “فيسبوك”.

وكتب أكرم السعدني عبر صفحته قائلًا: “الثلاثي الذي كنا نظن أنهم أخوات السعدني الصغار، الذين كانوا أقرب الناس لنا طوال سنين العمر، عادل إمام وصلاح السعدني وسعيد صالح. هؤلاء الثلاثي الذين كانوا سببًا للبهجة في حياتنا وتركوا بصمات لا يمكن للزمن أن يمحوها من عقلنا وقلبنا.”

وأضاف: “بالأمس، أمضيت ساعات مرت كالحلم مع العدول الجميل وشقيقه الأصغر، صديق سنوات العمر، عصام. تذكرنا معشوقتنا المشتركة الجيزة وأحياءها التي عشنا مع أهلها، بل أمضينا وسطهم أجمل سنوات العمر في العمرانية والهرم وحارة سمكة والبحر الأعظم، وذكريات نوادر السعدني والعدول وسعيد وصلاح ولقاءات العمالقة الخميسي وكامل الشناوي وزكريا الحجاوي.”

واختتم قائلًا: “وكيف كان الثلاثي الشاب يتلقى، لا أقول دروسًا في المعرفة، ولكن كانوا يحصلون على أرفع الشهادات وهم ينصتون من بعيد لمجموعة من عباقرة كل الأزمنة: الخميسي، والشناوي، ونعمان عاشور، ويوسف إدريس، وأنيس منصور، في مكانهم المفضل بأحد الفنادق. اللهم ارحم من سبقونا، واحفظ العدول الجميل الذي أسعدنا طوال العمر.”