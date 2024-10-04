ميكا يوجّه نداءً عاجلًا لنجدة أطفال لبنان.. إقرأوا التّفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، أطلق الفنان البريطاني اللبناني الأصل مايكل هولبروك بينيمان، الشهير باسم “ميكا” بالتعاون مع منظمة اليونيسف، نداءً عاجلًا للمساهمة في دعم الأطفال والأسر اللبنانية التي نزحت جراء القصف، مطالبًا الجميع بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني.

في التفاصيل، نشر “ميكا” مقطع فيديو عبر صفحته على “إنستغرام”، تحدّث فيه بتأثر شديد عن تصاعد العنف والصور المؤلمة التي نشاهدها من لبنان، البلد الذي وُلد فيه. وأضاف: “جراء تصاعد الأعمال العدائية، أوجه نداءً عاجلًا من أجل أطفال لبنان بالتعاون مع اليونيسف. هناك أكثر من مليون وثلاثمئة ألف طفل مهددون بسبب النزاع المستمر، وأكثر من ثلاثمئة ألف طفل نزحوا بالفعل.”

وأشار “ميكا” إلى أن اليونيسف موجودة على الأرض لتقديم المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة الأبرياء، بما في ذلك توفير الغذاء والدواء والضروريات الأساسية والمياه الصالحة للشرب.

كما دعا “ميكا” الجميع للتبرع من أجل توفير الإمدادات الأساسية والرعاية اللازمة لإنقاذ حياة الأطفال والأسر النازحة بسبب النزاع، مؤكدًا أن التبرع، مهما كان صغيرًا، يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا.

وأكد “ميكا” أن أطفال لبنان اليوم في حاجة ماسة إلى المساعدة، ونشر قائمة التبرعات عبر صفحته.

نذكر أن “ميكا” وُلد وعاش طفولته في بيروت، المدينة التي لم ينسَها أبدًا، ويعبر باستمرار عن دعمه وتضامنه مع أبناء بلده الأم، كما فعل في العديد من المواقف السابقة.