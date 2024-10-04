علي الحجار يحتفل بانتصار أكتوبر مع جمهوره.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفل غنائي على مسرح البالون، يوم الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر، وذلك بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

وكانت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، قد نظمت ليلة لا تُنسى من الإبداع الفني، احتضن خلالها المسرح الكبير ثالث ليالي مشروع “١٠٠ سنة غنا”، بالتعاون مع النجم الكبير علي الحجار، لتكريم الرحلة الفنية للموسيقار بليغ حمدي، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة لتقديم روائع وإبداعات رموز الموسيقى والغناء العربي.

وتحت لافتة “كامل العدد”، ووسط أجواء مفعمة بالتأمل والطرب، عاش الجمهور لحظات استثنائية مع أوبريت “أمل مصر”، الذي جاء كاحتفال غنائي استعراضي استثنائي، مُعد بإبداع الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، وإخراج عصام السيد، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد فرج. كما أضافت الاستعراضات الباهرة من تصميم شيرين حجازي، مع إضاءة صممها ياسر شعلان، وديكور من تصميم محمد الغرباوي، وجرافيك حسام أحمد، خلفية بصرية مذهلة للمشهد الفني.

بدأت الليلة بأغنية “١٠٠ سنة غنا” بصوت علي الحجار، الذي واصل إبداعه مع نخبة من الألحان الخالدة للموسيقار الراحل بليغ حمدي، منها: “ليه يا قلبي حبينا”، “لما إنت ناوي ع السفر”، “يا بو قلب دهب”، “طاير يا هوا”، “تخونوه”، “مابلاش”، “اللي بني مصر”، “على رمش عيونها”، “أشرقت”، “أنا كل ما أقول التوبة”، و”يا أرضنا”.

وسجل النجمان محمد محيي ووائل الفشني حضورًا بارزًا بأصواتهما العذبة، حيث أضافا رونقًا خاصًا للأعمال الخالدة، منها: “جرحتني عيونه السودا”، “قالت”، و”مولاي”، بينما تألق نجوم الأوبرا إيناس عز الدين، حنان عصام، وأحمد عبدالعزيز بأداء باهر لأغاني “حب إيه”، “على حسب وداد قلبي”، “يا سمراني اللون”، “في العلالي”، و”عاشقة وغلبانة”.