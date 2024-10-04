بعد نفاد تذاكر الحفل الأول خلال أيام.. ليلة إضافية لـ أنغام في الكويت

ياسر رشاد - القاهرة - حققت الليلة الأولى لحفل الفنانة أنغام في الكويت مبيعات كاملة للتذاكر خلال مايقرب من 3 أيام من طرحها،أعلنت الشركة المنظمة عن ليلة إضافية لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور .

أنغام.. موعد الليلة الإضافية في الكويت نوفمبر 2024

يقام الحفل في السابع من نوفمبر وتم طرح التذاكر عبر الموقع الأإلكتروني الخاص بها.

حفل أنغام الأول في مصر بعد “تيجي نسيب”

وفي سياق متصل تحيي أنغام حفل غنائي في المتحف المصري الكبير بالقاهرة وهو أول احتفالية للألبوم هناك بعد جولاتها الخليجية الناجحة.

أحيت أنغام أحدث حفلاتها على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي، وشهد حضور كامل العدد، وقدمت فيه أغاني ألبوم تيجي نسيب بالكامل، بجانب مجموعة أغانيها القديمة والجديدة باللهجة المصرية والخليجية.

يُِعد حفل البحرين هو المحطة الثانية من حفلات “تيجي نسيب” التي انطلقت من مدينة جدة في السعودية، بنجاح جماهيري ضخم واستمر تصدرها لأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

على مدار 4 ساعات امتعت الفنانة، أنغام جمهوررها السعودي في أولى حفلات ألبومها الجديد “تيجي نسيب”، الذي أقيم في جدة بحضور كامل العدد، بجانب عدد من نجوم الفن والموسيقى.

صعدت أنغام المسرح بأغنية “تيجي نسيب” بفستان أبيض وسط حفاوة ضخمة من الحضور وتصفيق حاد استمر لأكثر من دقيقة، وحرصت على توجيه الشكر للفنان أكرم حسني التي شهدت الأغنية التعاون الأول لأكرم كشاعر معها، بجانب أغنية خليك معاها.

كما تغنت أنغام بـ“ايه الأخبار، هو أنت مين، موافقة، بحضور عدد من فريق عمل الألبوم ”أمير طعيمة، عزيز الشافعي، أكرم حسني، إيهاب عبد الواحد".

وفي الفاصل الثاني استكملت أنغام باقتها الغنائية بين القديم المستمر باللهجة المصرية والخليجية، ومنها “يوجعونك، أناني، يسلم إيدينه، قلبك، سيدي وصالك، ولا دبلت، اكتبلك تعهد، عرفها بيا، وغيرها”.

كان جمهور الحفل في حالة انسجام كاملة مع وصلة أنغام الغنائية رغم طول مدتها فلم يخلُ كرسي من صاحبه، بجانب الطاقة الكاملة للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، التي قدمت لوحة موسيقية طبق الأصل النسخ الأاصلية من الأغاني بجانب بعض الصولوهات الموسيقية الخاصة بالحفلات التي ينتظرها الجمهور كل حفل.

جاء ألبوم تيجي نسيب بـ12 أغنية، وحقق 10 ملايين مشاهدة في أسبوعه الأول، وابتعدت فيه أنغام عن الطرح التدريجي السائد في ألبومات الفترة الحالية.

وجاءت قائمة الأغاني كالآتي:

“هو أنت مين، وبقالك قلب، بنعمل حاجات، اسكت، خليك معاها، مكانش وقته، تيجي نسيب، القلوب أسرار، إيه الأخبار، كان بريء، هقولك إيه”

تفاصيل مبدئية لألبوم أنغام الجديد:

أعلنت أنغام عن ألبومها الجديد عبر حساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة مشوشة تزيد من تعطش جماهيرها لتفاصيل ألبومها الجديد وإطلالتها داخل صوره.

ألبوم أنغام من إنتاجها الخاص:

حملت الصورة الدعائية للألبوم مفاجأة فنية وهي اسم الشركة الخاصة بأنغام التي تعلن من خلالها أن الألبوم من إنتاجها الخاص.

كانت أعلنت أنغام خلال مايو الماضي عن استعداداتها للألبوم الجديد من خلال لقاء تلفزيوني بعد أحد حفلاتها، وانتهت بالفعل من تسجيل أغانيه مع فريق مميز من الشعراء والملحنين والموزعين.

أحدث ألبومات أنغام “مزح” 2020

كانت آخر الألبومات الغنائية لأنغام، الباقة الخليجية في “مزح”، الذي تم طرحه في 2020، ضم الألبوم 15 أغنية، منهم "مزح، غريب، لا تستغرب،آخر لقا، لايقين، اسمك حبيبي، هناوهناك"، مع عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية، من الشعراء" بدر بن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد، تركي آل الشيخ، الجادل، قوس"، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".

وسبقه بعامين ألبوم خليجي آخر عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم: "لا تهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا، وين تروح"، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى العالم العربي، خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.

ألبوم “حالة خاصة جدا” 2019

أما على صعيد اللهجة المصرية طرحت أنغام ألبوم “حالة خاصة جدا” في 2019، والذي حقق نجاحًًا جماهيريًا ضخمًا، وتتلقى أغانيه إلى الآن تفاعلًا كبيرًا في الحفلات الغنائية، ضم الألبوم 14 أغنية من بينهم:"بقول نسياك، نزوة، هدنة، على حسك في أيامي، مطمنة"، وتعاونت فيها مع كبار الشعراء ومنهم" أمير طعيمة، رياض الخولي ،أحمد المالكي"، ومن الملحنين "خالد عز، هشام بولس، مدين"، ومن الموزعين "أحمد إبراهيم، نادر حمدي".

سجل أغاني أنغام المنفردة خلال 4 سنوات:

واصلت أنغام إصداراتها من الأغاني المنفردة طوال 4 أعوام السابقة، ومنها “هو نفس الشوق، هتشتاقوا، نفضل نرقص، أنا بعته كتير، لوحة باهتة، عشان أرضيك، نسينا نعيش”، وختامها مع أغنية “سيبك إنت”.