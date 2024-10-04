ماثيو بيري| غاب عن العالم قبل وفاته وأطباء أسقطوا لقبهم من أجله

ياسر رشاد - القاهرة - لا زالت قضية وفاة الممثل ماثيو بيري تطرح جديدها حول ملابسات وفاته الغريبة، وذلك بعد عام من وفاته، التي أصابت جمهوره ومحبيه بالصدمه، حيث وجد متوفيا داخل حمام السباحة في منزله.

طبيب اعترف بذنبه في زيادة جرعات الكيتامين لـ ماثيو

كان قد اعترف الطبيب مارك تشافيز (54 عاماً) بالمساعدة بشكل غير قانوني في توفير الكيتامين للممثل الذي أدى دور "تشاندلر" في المسلسل الامريكي الشهير “فريندز”.

أقر الطبيب بذنبه في توفير كمية زائدة عن اللازم من الكتيامين أمام إحدى المحاكم الكبرة في كاليفورنيا التي تتابع تطورات القضية.

وجراء ذلك فإن الطبيب سيواجه منعه من مزاولة المهنة واحتمال دخوله السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وفق مكتب المدعي العام الفيدرالي.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على تشافيز في الثاني من إبريل 2025، وهو الضخص الخامس المشتبه في ضلوعهم في وفاة ماثيو بيري.

ماثيو بيري.. فقد للوعي داخل حمام سباحة واستُغل ماديًا بسبب الاكتئاب

كان قد عثر على ماثيو بيري فاقداً للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في أكتوبر الماضي، الأمر الذي شكل صدمة لمحبيه تحديدًا أنه كان يمتلىء بالحياة والمرح رغم معاناته مع الإدمان لسنوات والذي اعترف بها من خلال كتابه وعدد من اللقاءات التلفزيونية .

كان ماثيو بيري حريص على جرعات الكيتامين تحت إشراف طبي كامل لمساعدته في علاج الاكتئاب، وتناوله بجرعات خارجة عن المسموح تؤدي إلى الوفاة الفورية كباقي أنواع المخدرات التي تؤخذ كعلاج.

انتكس ماثيرو بيري وعاد إلى دائرة الاكتئاب في نفس العام الذي رحل فيه مما جعله فريسة سهلة لأطباء معدومي الضمير جعلوه أداة سهلة بين إيديهم .

وبحسب التحقيق، كان لطبيب آخر هو سلفادور بلاسينسيا، دور أكبر بكثير في مفاقمة إدمان بيري.

تولى بلاسينسيا "استغلال" الممثل في مرضه، بحسب آن ميلغرام من الوكالة الفيدرالية لمكافحة المخدرات.

وعثر المحققون على رسالة نصية كتبها بلاسينسيا في سبتمبر 2023، جاء فيها "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه". وبعد وفاة بيري، عمد الطبيب إلى "تزوير السجلات الطبية" لمحاولة إضفاء طابع قانوني على تصرفاته، وفق الادعاء.

ومن المقرر أن يمثُل بلاسينسيا أمام المحكمة في مارس، وقد دفع ببراءته في القضية. ويواجه الطبيب احتمال عقوبة بالسجن مدّتها 120 عاماً.

وفيما لم تكن عبوات الكيتامين تكلّف الأطباء سوى 12 دولاراً، كانوا يبيعونها للممثل بمبلغ 2000 دولار.

جاسفين سانغا.. الصندوق الأسود للكيتامين في هوليوود

جاء إسم جاسفين سانغا بأمور صادمة في قضية ماثيو بيري وهي تاجرة مخدرات معروفة في وسط هوليوود تسمى ملكة “الكيتامين ”، هي من قامت ببيع آخر عبوة كيتامين للراحل ووفقا لقاءمة جرائمها من الممكن أن تدخل السجن مدى الحياة.

وكشف التحقيق أن أحد عملائها توفي بسبب جرعة زائدة من الكيتامين في العام 2019. كما تشمل المحاكمة المساعد الشخصي لماثيو بيري وأحد الوسطاء.