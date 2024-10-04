الموسيقى العربية 32| موعد ومكان حفل عاصي الحلاني

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان عاصي الحلاني في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32، التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي .

يقام حفل عاصي الحلاني الاثنين 14 أكتوبر على مسرح النافورة المكشوف بأوبرا القاهرة بمشاركة أصوات الأوبرا “ظاهرة جمال رحاب عمر أسماء كمال رحاب مطاوع”.

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.

كانت آخر أغاني عاصي الحلاني من خلال “العين عليه” التي سجلت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "مقابلتش حد احلى من حبيبي في الدنيا دي وما حبش قلبي غيره هوا بس العين عليه يا ليالي دا اللي غالي دا للي بالي تملي فيه مبحبش حاجه اكتر من حبيبي روحي فيه دا قمر دا والله وجماله عدا أهو دا اللي حلا العمر خلى كل ثانيه حياه دا قمر دا والله جماله عدا دا اللي ف عيونه بنسى نفسي لما ببقى معاه مالي عيني حبيبي دا اللي أحلى حاجه كانت لُقاه كانت أجمل لحظة عندي لما قلبي يا ناس لَقاه عليه ضحكه مجناني مخلياني عاشق هواه وعيونه حاجه تانية أحلى حاجة انا شفتها