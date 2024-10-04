أحمد عبدالحميد يواجه أمير كرارة في "ديبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ديبو، مواجهة بين الفنان أحمد عبدالحميد والفنان أمير كرارة، فبعدما كان الجميع يخشى الأول، يجد نفسه في مواجهة مع الأقوى منه.

ويقوم ديبو (محمد أنور) باللجوء إلى ستريو (أحمد عبدالحميد) لكي يساعده في مهمته الصعبة والمجبر على تنفيذها، وهي ملاحقة مجموعة من الرجال لقتلهم على خلفية قيامهم باغتصاب امرأة في الماضي. ولأن ديبو يرفض أن يكون هو القاتل، يوكل هذه المهمة لستريو معتقدا أن له خبرة في هذا المجال.

ويسعى ديبو وستريو لمقابلة رجلا من المجموعة المستهدفة ويدعى جوهري، ولكنهما يلتقيان بجاره في العمارة ويعتقدون أنه جوهري، وجسد شخصيته النجم أمير كرارة كضيف شرف، وفي اللحظة التي يشتبك فيها ستريو معه، يصدم ستريو الجميع ويخذلهم بهروبه من المكان.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبدالوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، بطولة محمد أنور، أحمد عبدالحميد، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي ومحمد عبدالعظيم. ويُعرض على منصة يانجو بلاي yango play.