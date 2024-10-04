بهاء سلطان يسجل أغنية فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد داود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى المطرب بهاء سلطان من تسجيل أغنية فيلم الهوى سلطان الذي من المقرر طرحه بعد أيام قليلة في دور العرض السينمائي.

الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي، وكشفت الشركة المنتجة عن صورتين من كواليس التسجيل، جمعت الأولى بهاء بمخرجة العمل هبة يسري، والثانية جمعته بـ عزيز ومنة.

"الهوى سلطان" إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، تأليف وإخراج هبة يسري.

يذكر أن أخر أعمال شركة "سي سينما برودكشن" فيلمي "شماريخ" الذي عرض في السينمات وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات، بطولة أمينة خليل وآسر ياسين، وفيلم "وش في وش" بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح.