القومي للسينما يعرض فيلم "المحارب أحمد بدوي" بالمجلس الأعلي للثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

إستمرارا لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر وبمشاركة الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة أمانة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت الأمين العام، تقام أمسية سينمائية تحت عنوان "يوم النصر" الإثنين ٧ أكتوبر بمقر المجلس الأعلى للثقافة ويعرض خلالها فيلم "المحارب أحمد بدوي" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما ٢٠١٥، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وعقب عرض الفيلم، تقام ندوة تديرها د. سحر عبد العال طبيب واستشاري الصحة الأسرية والنفسية لمناقشة الجمهور من خلال مشاهدتهم للفيلم والحديث عن المجتمع المصري قبل نصر أكتوبر وتحوله والتغيرات التي طرأت عليه بعد الإنتصار المجيد، كما تستضيف الندوة المهندس/ سعيد قطايف مهندس عمليات ورسام خرايط حرب أكتوبر وهو أحد أبطال أكتوبر ويتحدث عن بطولات ومعارك أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والمونتيرة منار حسني الرئيس الأسبق للمركز القومي للسينما ومخرج الفيلم الأستاذ عاطف شكري.

جدير بالذكر أن فيلم "المحارب" هو فيلم تسجيلي ينتمي إلى نوعية أفلام السيرة الذاتية ويتناول الفيلم قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة.

وتشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وتقام الإحتفالية بالمجلس الأعلى للثقافة في ساحة الأوبرا المصرية.

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