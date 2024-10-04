علا رشدي ترقص على موسيقى أجنبية.. والجمهور يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة علا رشدي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو، ظهرت خلاله ترقص على موسيقى أجنبية.

ونشرت علا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا يا جماعة التريند طلع أصعب مما كنت أتصور.. بعد ٣٣٠ محاولة لرفع الأكتاف في الوقت الصح".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة ربي يسعدك" ، "ما شاء الله" ، "المحبوبة" ، "القمر" ، "السكر".

يذكر أن، آخر أعمال علا رشدي مسلسل"فراولة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024 .

وتدور أحداثه في إطار كوميدي مكون من 15 حلقة، حول ابنة حارس أحد العقارات التي تقع بـ حي الزمالك وتُدعى فراولة، وتكون فتاة بارعة في قراءة الفنجان وتعمل في شركة وتنقلب حياتها رأسا على عقب لـ تصبح هى صاحبة الشركة.

المسلسل بطولة نيللي كريم وعلا رشدي وحجاج عبدالعظيم وأحمد فهيم وشيماء سيف، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.

اقرأ أيضا:

صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته في لبنان: "أكتر بلد اشتغلت فيها مسرح"