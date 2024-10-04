محمد رمضان بطلا لرواية "لوكاندة بير الوطاويط" لأحمد مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعاقد النجم محمد رمضان، على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم رواية "لوكاندة بير الوطاويط" للكاتب والمؤلف أحمد مراد.

ومن المقرر أن يعكف "مراد" على تحويلها لفيلم سينمائي يخوض بطولته رمضان، ويحمل نفس اسم الرواية.

ونشر رمضان، صورا تجمعه مع المؤلف أحمد مراد والمنتج أحمد بدوي مع الرواية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "توكلنا على الله".

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر أيضا طرح فيلم "أسد" الذي يعد قصته مستوحاة من وقائع تاريخية حدثت خلال حقبة حكم المماليك لمصر، وهو من تأليف الأشقاء محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

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