ليلة تاريخية تجمع جورج وسوف وكاظم الساهر في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء غنائي نادر، يجتمع القيصر كاظم الساهر وسلطان الطرب جورج وسوف ضمن موسم حفلات الشتاء في الإمارات، والذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي.

يُقام حفل جورج وسوف وكاظم الساهر في السادس من ديسمبر المقبل على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

يُعتبر هذا الحفل الأول الذي يجمع بين رمزين من رموز الغناء العربي، وكلاهما يتمتع بجماهيرية ساحقة في الوطن العربي.

كانت أحدث أغاني جورج وسوف أغنية “رقصة إسباني” التي حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق. وتقول كلماتها: “وياليلي ياعين جايبه الجمال ده منين أنا ضحكتك نستني ده يوم حد ولا اتنين وياليلي ياعين جايبه الجمال ده منين أنا ضحكتك نستني ده يوم حد ولا اتنين حلوة وعنيكي حلوة جننتي جناني يا اللي عنيكي غنوة وعودك رقصة إسباني حلوة وعنيكي حلوة جننتي جناني يا اللي عنيكي غنوة وعودك رقصة إسباني احلوي كمان وريهم الروقان ده كفاية بس الضحكة يا عيني تسلطن السلطان”.

أما كاظم الساهر فقد طرح مؤخرًا ألبوم “مع الحب” في مطلع العام الجاري، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، بجانب جولاته العربية والغربية المميزة التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

يتضمن ألبوم “مع الحب” 13 أغنية وهي: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”.