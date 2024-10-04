غادة عبدالرازق تودع أسبوع باريس للموضة بصور جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ودعت النجمة المصرية غادة عبدالرازق أسبوع باريس للموضة، وشاركت جمهورها صورًا جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

غادة نشرت صورًا من أحدث ظهور لها في باريس، وعلقت “وداعا أسبوع الموضة في باريس”، وانهالت عليها التعليقات من محبيها، وجاءت كالتالي: “جميلة جدا، تبارك الرحمن، بحبك، قمر، طول عمرك برنسيس”.

وكانت غادة عبدالرازق شاركت جمهورها صورة من كواليس تحضيرها لمسلسلها الجديد، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج نادين خان.

جدير بالذكر أن غادة عبدالرازق شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل “صيد العقارب” بطولة محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، كما عُرض لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم “تاني تاني” مع بيومي فؤاد وأحمد آدم وثراء جبيل.