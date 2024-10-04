الموسيقى العربية 32: موعد ومكان حفل أحمد سعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يلتقي الفنان أحمد سعد جمهور مهرجان الموسيقى العربية للمرة الأولى في دورته الـ32، التي تشهد مشاركة نخبة كبيرة من نجوم الغناء العربي.

يُقام حفل أحمد سعد يوم السبت 19 أكتوبر على مسرح النافورة المكشوف بدار أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو سعيد كمال.

يُقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: المسرح الكبير، المسرح الصغير، مسرح الجمهورية، مسرح سيد درويش، مسرح النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، ومسرح أوبرا دمنهور، إضافة إلى مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

من النجوم المشاركين في الدورة الـ32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.