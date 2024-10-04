لطفي لبيب يتلقى رسالة مؤثرة من محمود حميدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال الندوة التي أُقيمت لتكريم الفنان لطفي لبيب على هامش “مهرجان الإسكندرية الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط”، أرسل الفنان محمود حميدة مقطعاً تسجيلياً مصوّراً، وجّه من خلاله رسالة مؤثرة الى لطفي لبيب، داعياً الله ألاّ يرحل قبله.

وتحدث حميدة خلال الفيديو عن مواقف جمعته بلبيب، كاشفاً أن الأخير رفض الخضوع للعلاج الطبيعي.

وقال حميدة في كلمته: “أرجو من الله ألاّ تغادرنا إلى أن أموت… ولطفي لبيب قالي العلاج مش هيجيب نتيجة ورفض يعمل علاج طبيعي بعد الجلطة”.

وكشف حميدة عن سبب عدم مقدرته على حضور تكريم لطفي لبيب، حيث أكد أنه غادر القاهرة إلى مدينة وهران الجزائرية لحضور تكريمه في الدورة الـ 12 من “مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي”، خلال حفل الافتتاح.

يُذكر أن تكريم محمود حميدة يأتي قبل أيام من تكريمه المنتظر في “مهرجان الجونة السينمائي”، وذلك بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتلفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيداً من أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك من خلال الإنتاج عبر شركة “البطريق للإنتاج الفني” التي أسّسها في التسعينيات، أو في الإعلام عبر مجلة “الفن السابع” التي اهتم بإصدارها لسنوات عدة.