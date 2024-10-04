هنادي مهنا توجه رسالة لـ شيكابالا وزوجته بعد عزومة كأس السوبر الإفريقي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة هنادي مهنا، رسالة للاعب شيكابالا كابتن نادي الزمالك، وزوجته بعد عزومتهما احتفالا بـ كأس السوبر الإفريقي والتي أقيمت بمنزلهما بحضور عدد من الأصدقاء بالوسط الفني والرياضي.

ونشرت هنادي، صورا لها مع شيكابالا وزوجته، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نتمنى أن تحتفل دائمًا بالنجاحات.. شكرا لك على هذه الليلة التي لا تنسى".

وظهرت هنادي مهنا في عزومة شيكابالا وزوجته، وهي مرتدية تيشيرت نادي الزمالك.

وتوج الزمالك بطلا لكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بضربات الحظ الترجيحية.

يذكر أن، هنادي مهنا شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسلي "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، و "جودر" مع الفنان ياسر جلال.

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