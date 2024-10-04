نجل أحمد شيبة يعلن رفع والده قضية ضد بلوجر شهير صوره نائما بالطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن حودة شيبة نجل المطرب أحمد شيبة عن رفع والده قضية ضد بلوجر شهير قام بتصويره نائما داخل الطائرة.

وقال نجل شيبة، في لايف على "تيك توك": "فيه محامي خليناه رفع قضية على البلوجر المشهور هو وزوجته الشهيرة، لأنها مش جدعنة أن حد يتعدي على خصوصية أي شخص.. انت نزلت الصورة عندك على السوشيال ميديا والموضوع ممكن تشوفه مضحك بس هو مش كده خالص، لأنك تعديت على الخصوصية ومش جدعنة ولا رجولة.. المحاميين اللي شغالين معانا في المكتب خدوا الموضوع بجدية إزاي شخصية عامة يتصور وهو نايم".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد شيبة أغنية "شايف نفسك وصلت لإيه" من كلمات محمد الشاعر وألحان خالد سلطان وتوزيع مصطفى أبو رية.

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