فن ومشاهير

هنا الزاهد تنشر صورا مع هنادي مهنا وشيكابالا احتفالا بكأس السوبر الإفريقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا لها مع شيكابالا لاعب الزمالك احتفالا بكأس السوبر الإفريقي.

ونشرت هنا، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت معها بالصور الفنانة هنادي مهنا.

وتوج الزمالك بطلا لكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بضربات الحظ الترجيحية.

على جانب آخر، تشارك هنا الزاهد ببطولة فيلم "ري ستارت" أمام النجم تامر حسني.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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