صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته في لبنان: "أكتر بلد اشتغلت فيها مسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استعاد الفنان صلاح عبدالله، ذكرياته في لبنان تزامنا مع الأحداث الصعبة التي تمر بها والحرب القائمة بين حزب الله وإسرائيل.

ونشر عبدالله، صورة له في لبنان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أكتر بلد رحتها وحبيتها وإشتغلت فيها مسرح وفيديو وسينما ولي فيها أحباب وأصدقاء أعتبرهم أهلي ولا أملك الآن غير الدعاء لها ولهم".

يذكر أن، صلاح عبدالله يعرض له حاليا مسلسل "تيتا زوزو"الذي يعرض على قناة "DMC" .

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول قصة الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث نتابع علاقتها بأحفادها، وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يتعرضون لها.

مسلسل "تيتا زوزو" بطولة إسعاد يونس، ندا موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، محمد الكيلاني، مجدي بدر، صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، وتأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.