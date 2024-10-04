غادة عبد الرازق تودع أسبوع الموضة في باريس بإطلالة تضج جمالاً وأناقة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق متابعيها بإطلالة لها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ودعت من خلالها أخر أيام أسبوع الموضة في العاصة الفرنسية باريس، وظهرت غادة بفستان رائع بلون نقشة النمر متوسط الطول وضيق مكشوف الصدر، مع سترة كروب بكمين طويلين، مغطاة بالورود السود، وإعتمدت لشعرها تسريحة مميزة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وكانت لفتت غادة عبد الرازق، الأنظار لها خلال مشاركتها في حفل دار "Messina" الفرنسية.

وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ اختارت تنورة طويلة، مع توب بلون الأزرق الغامق.

جاءت التوب بحمالات رفيعة وبنمط الأوف شولدر، مع فتحة واسعة على الكتفين والصدر.

وتزينت غادة بمجوهرات باهظة الثمن، إذ اختارت عقداً فخماً يحتوي على 200 ماسة، من تصميم الدار الفرنسية، يصل سعره لإلى 45200 جنيه إسترليني.

