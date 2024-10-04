بعد تأجيلات متكررة.. فيلم ياسمين رئيس يرى النور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سلسلة من التأجيلات، قررت الشركة المنتجة لفيلم “الفستان الأبيض”، للفنانة ياسمين رئيس، طرحه في “مهرجان الجونة السينمائي” في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، حيث طرحت الإعلان التشويقي للفيلم الذي يشارك ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.

وكانت ياسمين رئيس قد انتهت من تصوير الفيلم منذ أكثر من عام ولم تعلن الشركة المنتجة موعداً لطرحه، حيث كان من المفترض أن يُعرض في “مهرجان الجونة” العام الماضي، إلا أن ظروف الحرب على غزة دفعت إدارة المهرجان لتأجيله.

وتدور أحداث الفيلم حول فقدان “وردة” لفستان زفافها قبل يوم واحد من حفل الزفاف، مما يضطرها للقيام برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، وتجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

وكانت ياسمين رئيس قد علّقت على مشاركتها في الفيلم من خلال تصريحات إعلامية قالت فيها: “قصة الفيلم والورق الجيد هو ما شجعني على المشاركة فيه، شخصية “وردة” بنت مصرية بسيطة تحلم بحقها الطبيعي بارتداء الفستان الأبيض في ليلة العمر، ومن بساطة الفكرة والشخصية قررت العمل بالفيلم والمشاركة في إنتاجه”. وأضافت: “تجربتي مع المخرجة والكاتبة جيلان عوف تجربة ثرية وممتعة، وذلك لأنها مخرجة موهوبة وتهتم بالتفاصيل وسيلاحظ الجمهور ما أقصده عندما يشاهد الفيلم واكتمال العناصر الفنية للفيلم”.

وأشارت ياسمين رئيس إلى أن اختيار الفيلم للمشاركة في المسابقة الرسمية لـ”مهرجان الجونة” يؤكد أنه فيلم يستحق المشاهدة، وفريق العمل فيه متحمّس جداً لتمثيل الأفلام المصرية في المهرجان ويتطلع للمنافسة والفوز.

والجدير بالذكر أن فيلم “الفستان الأبيض” هو تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن بطولة: ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وسلوى محمد علي ولبنى ونس وأروى جوده وإنجي أبو السعود وميمي جمال.