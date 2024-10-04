أحمد مكي يستعد لتجربة جديدة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّر الفنان أحمد مكي بالاتفاق مع القائمين على مسلسل “عين شمس” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، تقليص عدد الحلقات إلى 15 حلقة فقط، بدلاً من 30، مبرراً ذلك بأن قصة العمل لا يحتاج سردها لأكثر من 15 حلقة.

ويخوض مكي السباق الرمضاني بمسلسل من 15 حلقة، ويُعدّ أول تجربة له في المسلسلات القصيرة، حيث دأب طوال السنوات الماضية على تقديم أعمال فنية من 30 حلقة.

من ناحية أخرى، انتهى المخرج أحمد صالح من بناء ديكورات جديدة خاصة بالمسلسل داخل الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث من المفترض أن يبدأ مكي التصوير خلال أيام، بعد تسمية جميع أبطال العمل.

“عين شمس” هو تأليف هاني سرحان إخراج أحمد صالح، ويقدّم أحمد مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى في مشواره الفني، بعدما أنهى مسلسل “الكبير أوي” بتقديم الجزء الثامن، والذي حقق نجاحاً كبيراً، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، وارتبط به جمهور كبير في مختلف الدول العربية.