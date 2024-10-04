رسالة من آيتن عامر تثير جدلًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” منشوراً أثارت به الجدل بحديثها عن “نكران العشرة والعيش والملح” من دون أن تحدّد الشخص الذي تتحدّث عنه.

وكتبت آيتن قائلةً: “ده أكيد كان عيش وبرسيم مستحيل يكون عيش وملح”، مما أثار فضول متابعيها لمعرفة مَن المقصود بهذا المنشور، وما الذي دفعها لكتابته.

يُذكر أن آيتن عامر يُعرض لها حالياً فيلم “عنب” ويشاركها في البطولة كل من: إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، توني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف، بينهم: بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، وحسام داغر، وطاهر أبو ليلة. والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

من ناحية أخرى، انضمت الفنانة آيتن عامر الى قائمة أبطال مسلسل “الحلنجي”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب ويُعرض في رمضان المقبل، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وتجسّد من خلاله شخصية فتاة شعبية، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال آيتن عامر الفنية، مسلسل “جودر”، وهو بطولة ياسر جلال، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، وعُرض في رمضان الماضي.