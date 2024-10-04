تامر حسني يفاجئ عروسين بحضور زفافهما وإحيائه مجاناً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خطوة انسانية لافتة من قبل النجم المصري تامر حسني.

وقال إنه أرسل إلى “نجم الجيل” رسالة تفيد بأن صديقاً له يستعد للاتحتفال بزفافه، ويتمنى الحصول على رسالة تهنئة صوتية من حسني، بسبب حبّه الكبير له.

وأعرب حسني عن موافقته، قبل أن يطلب معرفة اسمي العريس والعروس، ثم سأل عن مكان حفل الزفاف، وهو ما جعل تامر حسين يخبره أن الأمر يتطلب فقط تهنئة صوتية، من دون الحاجة إلى الحضور، وظل يلح على تامر حسني في ذلك.

تامر حسني لم يرد على اتصالات تامر حسين، فظن الأخير أن المطرب المصري تفهم الأمر، وأنه ليس في حاجة إلى الذهاب بنفسه إلى حفل الزفاف.

وتوجه تامر حسين إلى حفل الزفاف، وغادر بعد ساعتين من بدايته، خاصة أنه يرتبط بحفل زفاف آخر يقام في نفس اليوم، لكنه فوجئ باتصالات هاتفية تأتيه توجه إليه الشكر الكبير، وأبلغوه أن تامر حسني حضر إلى حفل الزفاف وقام بالغناء من دون أي مقابل مادي.

وهو ما دفع تامر حسين إلى توجيه رسالة شكر إلى حسني قائلاً: “دي حركة بجد عمري ما هنسهالك.. أبو الذوق والواجب والجدعنة والإنسانيات.. ربنا يقدرك على كل الخير ويزيدك من وسع يا تيمو”.

ورد حسني بقوله: “حبايبك حبايبي يا تيمو.. وكفاية فرحتهم الجميلة اللي شوفتها في عينهم.. ربنا يسعدهم ويسعدك. والله أنا ببقى نفسي أفرح الدنيا كلها لو وجودي هيفرحهم.. ويشهد ربنا إني على قد ما بقدر بعمل كده من يوم ما ظهرت”.