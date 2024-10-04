إيمينيم سيصبح جَدّاً قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف إيمينيم عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي أنه سيصبح جَدّاً، من خلال فيديو مؤثّر جمعه مع ابنته هايلي جاد في لقطات متفرقة من مراحل عمرية مختلفة، على وقع موسيقى أغنيته Temporary (موقت)، قبل مشهد ختامي شهد إهداء الأب إلى ابنته قميصاً أزرق كُتب عليه كلمة “جَدّ” مع الرقم 1 وصورة لفحص الجنين بالموجات فوق الصوتية.

وتخلّلت الفيديو لقطات منزلية من طفولة هايلي جاد (28 عاماً)، إلى جانب مشاهد من حفل زفاف في أيار (مايو) الماضي، فظهر مغنّي الراب الأميركي (51 عاماً) حابساً دموعه لدى رؤيته لها للمرة الأولى بفستانها الأبيض، ورقص معها بينما يراقب الحاضرون المشهد.

واحتفلت هايلي جاد من جهتها بحملها من خلال الإعلان عن ذلك عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، ونشرت صوراً إلى جانب زوجها إيفان ماكلينتوك مع التعليق: “الأم والأب من المقرر أن يكونا في عام 2025”.

والتقت هايلي جاد بإيفان ماكلينتوك في جامعة ولاية ميشيغان في عام 2016، قبل خطوبتهما في عام 2023.

يُذكر أن إيمينيم هو أب لثلاث بنات، هنّ: هايلي جاد، ألينا ماذيرز وويتني ماذيرز.