بعد انتقادات فنانات لبنانيات لها.. يسرا تردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة المصرية القديرة يسرا على انتقادات طاولتها، عقب استخدامها كلمة “أحداث” في توصيف الحرب على لبنان، في تصريحاتها الخاصة بانطلاق “مهرجان الجونة السينمائي الدولي”.

وكتبت يسرا في منشور عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: “لبنان هي بلدي الثاني وقلبي يعتصر حزناً على كل شبر فيها… في ظروف زي دي دايماً بيكون في ناس كل غرضها تحوير مضمون الكلام للإيقاع بنا”.

وأضافت: “أنا هنا بأكد إن مضمون حديثي هو أن شعب مصر قلباً وقالباً مع كل الدول العربية اللي بتمر بظروف عصيبة وإنه إقامة أي مهرجان في المقام الأول هو دعم القضايا من خلال الفن والسينما ولا نقلّل من شأن مما يجري من أحداث إنه عنصر المفاجأة مش بيكون خادمنا في إننا نسلّط الضوء على دولة بالأخص”.

واختتمت يسرا منشورها بالقول: “أوضحت حزني الشديد على كل ما يحدث في بلادنا ووطننا العربي من هجمات العدو… حفظ الله بلادنا وأسقط أعداءنا”.

وكانت يسرا قد أجابت على سؤال حول امكانية تأجيل المهرجان بالقول: “هو الأحداث بتحصل فجأة وإنت مش عارف هيحصل إيه، يعني أحداث لبنان اللي حصلت من كام يوم متقدرش تتوقع إن ده هيحصل فتلغي مهرجان أو تحط حاجة للحدث نفسه، لكن قد ما قدرنا السنة اللي فاتت إن إحنا نعبر عن الحزن بتاعنا ونعبر عن موقفنا تجاه فلسطين إحنا أجلنا كذا مرة وعملنا ده ومنقدرش نعمل ده في كل الظروف يعني ممكن وانت بتعرض يحصل ظرف تالت متعرفش إيه هو هتعمل ايه ساعتها على حسب الموقف فالحاجة الوحيدة اللي بقول أهمية الفن فيها إن الفن بيوصل وجعك للآخر وبيوصل رسالتك للآخر، بيوصل رسالتك للعالم فممكن تغير الرأي العام كله، من خلال حدث معين أو فيلم معين أو تجربة معينة”.

وعلّقت الممثلة اللبنانية لورين قديح على كلام يسرا في منشور على موقع “إكس”بالقول: “الى الممثلة يسرا، أودّ لفت نظرك الى أن ما يجري في لبنان ليس “أحداث” انما هي “حرب” يشنّها جيش الاحتلال الصهيوني على بلدنا. اقتضى التنويه”.

وهاجمت قديح يسرا في تدوينة جاء فيها: “حضرة الممثّلة العربيّة مدام يسرا، تحيّة مُعطّرة برائحةِ بارود الصواريخ المتساقطة فوق رؤوسنا وأحلامنا، الممزوجةِ بـ”مِسك دماء شهدائنا”. أحداث؟ أحداث لبنان اللي حصلت من كم يوم؟؟؟ حضرتك ما أخطأتيش، حضرتك ارتكبتِ خطيئة! هيدي ما اسمها أحداث، اسمها “إبادة”، اسمها حرب، مجازر اتعلمتِ”.