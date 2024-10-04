السبت.. الأوبرا تنظم حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج، ويأتي كإنطلاقة أولى لسلسلة حفلات بعنوان (الموسيقى الغنائية) خلال الموسم الفني الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

يُقام الحفل في الثامنة والنصف مساء السبت ٥ أكتوبر على المسرح الكبير، وبمشاركة الصوليستات عازف البيانو محمود البطران، السوبرانو داليا فاروق، التينور عمرو مدحت والباريتون خالد سمير بمصاحبة كورال أكابيلا.

يتضمن برنامج الحفل: كونشرتو رقم ١ للبيانو والأوركسترا لبيتر إليتش تشايكوفسكي وكارمينا بورانا (في الربيع، في الحانة ومحكمة الحب) لكارل أورف.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى برنامجه الفني.