بعد شائعة زواجها..أحدث ظهور لـ ملك قورة والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، وذلك بعد شائعة زواجها.

ونشرت قورة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البيت أحلى خروجة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر" ، "كاريزما" ، "قمر"، "الجميلة" ، "الحلوة" ، "عسل" ، "الفراشة" ، "سكر أوي" ، "مدهش".

وكانت ملك قورة، كشفت حقيقة زواجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هو أنا أقدر أتجوز من غير ما أقوللكم، انتوا عائلتي الكبيرة، التهاني والأماني والحب اللي شفته منكم الأيام اللي فاتت خلتني أحبكم أكتر واكتر ونفسي في فرحي إن شاء الله أعزمكم كلكم علشان تكمل فرحتي، ربنا يخليكم ليا".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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