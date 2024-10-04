خاص - ناتاشا خضرو تكشف شخصيتها في " قلب أسود " وهذا ما قالته عن مسلسل " بروفا " ورشا شربتجي

ميرنا وليد - بيروت - هي ممثلة سورية - لبنانية وعارضة أزياء، أبدعت في أداء كل الأدوار التي جسدتها، دخلت هذا المجال من خلال مسلسل "سكت الورق"، وشاركت بعده في مسلسلات عديدة، نذكر منها: "صانع الأحلام"، "بروفا"، "بيروت 303"، "عنبر 6" و"مسألة وقت"، وأحدث أعمالها مسلسل "قلب أسود".

إنها ناتاشا خضرو، التي كان لموقع الفن لقاء معها، تحدثنا خلاله عن "قلب أسود"، وعن المسلسلات التي شاركت فيها، والصعوبات والتحديات التي تواجهها كممثلة، وغيرها من المواضيع الشيقة.

كيف تصفين رحلتكِ من عرض الأزياء إلى التمثيل؟ وكيف أتيحت لكِ الفرصة الأولى في التمثيل؟

بدأت مجال عرض الأزياء بعمر الـ 16 عاماً، وأكثر من عارضة بل موديل إعلانات وفيديو كليبات، وكان الهدف الأساسي من ذلك التمثيل، وكانت هذه أول خطوة لأعرف أنني أحب الكاميرا وأتعرف على الأجواء، وأدركت أن هذا المجال سيكون مجالاً للأبد. بعد ذلك بدأت بتجارب الأداء لأدوار لدى شركات الإنتاج، ونجحت بأول تجربة أداء بأول مسلسل لي وهو "سكت الورق"، بشخصية "سيلا"، من كتابة الراحل مروان نجار وإخراج نديم مهنا، وكان عمري حينها 18 عاماً، وكنت في السنة الجامعية الأولى.

أخبرينا عن دورك في مسلسل "قلب أسود".

المسلسل جميل جداً، وأجسد فيه شخصية "علا"، هي شخصية رائعة جداً، ولديها تحدياتها بالحياة ووضع معين، هي شخصية حقيقية موجودة في كل مجتمع، وأحببتها جداً، وأحببت كيفية إتقاني للشخصية، وإستمتعت كثيراً بتجسيدها، لأنها شخصية مركبة، ونراها بأكثر من حالة ولون. عندما قرأت النص أعجبت به جداً، والمخرج رائع والعمل معه مريح جداً، والزملاء الممثلون كانوا رائعين، وإستمتعنا كثيراً بالتصوير.

ما هو المسلسل الذي شاركتِ فيه وله مكانة خاصة في قلبك؟

كل مسلسل شاركت فيه يحمل نكهة خاصة وله ذكريات عندي، وكان في وقته تجربة جديدة بالنسبة لي، ولكن مسلسل "بروفا" له مكانة خاصة في قلبي، فترات تصويره كانت طويلة وكنا في مدرسة.

كيف تقيّمين مشاركتكِ في مسلسل "بروفا"، خصوصاً أنه كانت هناك كيمياء قوية بينكِ وبين الممثلين ريان حركة وميشيل وهبة وبيو شيحان وعامر فياض ولودي الخوري؟ وهل يمكن أن تجتمعوا معاً بعمل آخر؟

كان عملي في مسلسل "بروفا" صعباً من الناحية النفسية والناحية الجسدية، وتعلمت منه الكثير، وبالتأكيد العمل مع المخرجة رشا شربتجي يعلّم الكثير، فهي تهتم جداً بالتفاصيل، وتجعل الممثل يتعلم الكثير، فأكيد أنا قبل مسلسل "بروفا" لست كما بعده لناحية طريقة عملي وحتى تفكيري.

ستشاهدوني مجدداً مع بيو شيحان وعامر فياض، وذلك في مسلسل "قلب أسود"، وهذا الأمر أفرحني جداً.

ما هي العوامل التي تؤثر على قراركِ بقبول عمل معين؟

العوامل هي أن تكون الشخصية مركبة، فأنا لا أحب أن أجسد شخصية سطحية، هناك أكثر من شخصية عرضت عليّ ولم أقبلها، لأنه عند قراءتي النص يجب أن أشعر بالحماس تجاه الشخصية. بالتأكيد أحب التنويع بالشخصيات، ولا أحب أن أجسد نفس الدور أكثر من مرة، أحب الشخصيات التي تحمل قضية ورسالة.

ما هي الصعوبات والتحديات التي واجهتها بالتمثيل؟

هناك الكثير من المشاكل اليومية التي نواجهها في حياتنا الخاصة، وعلينا أن ننفصل عنها خلال التصوير، إذ إنك حينها تحرك كل حواسك، وتنسى كل الأمور الخارجية في الحياة. واجهت صعوبات كثيرة في أول مسيرتي، حين خضت الكثير من تجارب الأداء، والعديد من المحاولات، وحتى عندما تنهي تصوير مسلسل، تخاف من ردود الأفعال السلبية، فهذه كلها تحديات عليك أن تواجهها، خصوصاً إن كنت تعمل بشكل نظيف.

إختصاصك الجامعي هو الإخراج، هل ستعملين فيه؟

حدث ذلك عن طريق الخطأ، فعندما تخرجت من المدرسة وتوجهت إلى الجامعة اللبنانية، كنت أريد أن أدرس التمثيل، فكان هناك السينما والمسرح، ولم أكن أعرف الفرق بينهما، وإخترت السينما، وبعد ذلك أدركت أن السينما هي إخراج والمسرح هو تمثيل، لكنني إستمتعت كثيراً بالجامعة والإخراج، لأني أحببته كثيراً. كل شيء تعلمته في الإخراج إستخدمته كممثلة، وأعلم بكل شيء يحكى أثناء التصوير، وبالتأكيد سيأتي يوم وأكتب فيه فيلماً لي وأخرجه، لكن تركيزي الكلي حالياً هو على التمثيل.