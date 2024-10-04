بأول ظهور لها بعد إعلانها حملها.. كارمن بصيبص بإطلالة أنيقة للغاية

ميرنا وليد - بيروت - بأول إطلالة لها بعد إعلانها حملها، خطفت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص الأنظار بالأحمر الأنيق خلال مشاركتها في حفل خاص بدار بولغاري ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.



وقد إختارت كارمن لهذه المناسبة فستاناً باللون الأحمر، ضيق وطويل بأكمام طويلة، وكتف مكشوف، باللون الأحمر الناري، أبرز بطنها بأسلوب جميل للغاية.

وقد نسقت معه مجموعة مجوهرات مميزة وحقيبة يد صغيرة باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل وطبقت ماكياج ناعم للغاية.

وكانت كارمن كارمن بصيبص قد أعلنت حملها بطفلها الاول بعد مرور 8 سنوات على زواجها ووجهت رسالة مؤثرة للامهات اللبنانيات خصوصا ان ما تمر به خلال الاحداث في لبنان صعب للغاية وكتبت : "إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بألمكن بعمق أكبر. إلى صغيري، الهدية الثمينة التي أحملها، أعدك بأن أحميك بكل جزء مني وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته".