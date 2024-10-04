ياسمينا العبد تنضم للجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة ياسمينا العبد لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، والذي بدأ فريقه تصوير أولى مشاهده مؤخرًا استعدادا لعرضه على منصة شاهد قريبا.

تقدم ياسمينا خلال المسلسل دور فتاة تُدعى شيماء. يضم موضوع عائلي عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، نور اللبنانية، طه دسوقي، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال ياسمينا العبد مسلسل البحث عن علا 2، الذي يعرض حالياً على منصة نتفليكس، وقدمت ياسمينا شخصية زينة صديقة نادية والتي تساعد علا في الترويج لمشروعها second chance.

يضم مسلسل البحث عن علا 2 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

يذكر أن ياسمينا العبد شاركت في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل مسار إجباري، العمل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ومن إخراج نادين خان.