الثلاثاء.. الأوبرا تقدم احتفالية فنية ضخمة في عيدها الـ36

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بمرور 36 عامًا على افتتاح دار الأوبرا المصرية في احتفالية فنية كبرى، وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 8 أكتوبر، الاحتفالية إخراج تنفيذي للفنان وليد عوني، ومن إخراج الدكتورة لمياء زايد.

يشارك بالحفل أكثر من ٥٠٠ فنان من جميع فرق دار الأوبرا: أوركسترا أوبرا القاهرة، نجوم فرق الموسيقى العربية، فرقة الإنشاد الديني، فرقة الموسيقى العربية للتراث، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، الفرقة القومية العربية للموسيقى، فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، صوليست أوبرا القاهرة، فرقة باليه أوبرا القاهرة، وشباب وأطفال تنمية المواهب، فرقة الرقص المسرحي الحديث، فرقة فرسان الشرق، كورال أكابيلا وكورال الأوبرا.

وأكدت الدكتورة لمياء زايد في بيان صحفي أن الاحتفالية تبدأ بفقرة غنائية في الساحة الخارجية لدار الأوبرا يقدمها شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني الدكتور سامح صابر، ويحييها فصل الغناء العربي تدريب وقيادة الدكتورة سهير حسين بباقة من أروع الأعمال، منها: "حلوين من يومنا والله، الناس المغرمين، آه يالالي، بحبك وحشتيني، امسك فى حلمك، الأسامي، أحسن ناس".

أداء المواهب "أدهم الكاشف، مريم مكين، ميدو البحيري، لاما حازم" وذلك في حضور محبي الفنون والموسيقى، يعقبها افتتاح بانوراما بين القديم والحديث في بهو المسرح الكبير، وتبدأ الاحتفالية بالمسرح الكبير بكلمة يلقيها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يليها كلمة الدكتورة لمياء زايد، يعرض بعدها فيلم وثائقي من إعداد استوديو المونتاج يسرد تاريخ دار الأوبرا المصرية منذ تأسيسها، ويروي تفاصيل هامة عن الأوبرا القديمة والخديوي إسماعيل وافتتاحه لها .

وأشارت الدكتورة لمياء زايد أن الاحتفالية ستتضمن أيضا فقرة غنائية تجمع ألوانًا متنوعة من الموسيقى والغناء العربي، تشمل الدينية والتراثية والحديثة والطربية والفلكلورية، منها "مولاي صل وسلم، يا غريب الدار، عمار يا إسكندرية، التوبة ونصرة قوية"، أداء صوليستات الموسيقى العربية: أحمد حسن، حنان عصام، محمد الخولي، أحمد عفت، رحاب عمر.

ويشارك في الاحتفالية "خمس فرق، هي: فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو حازم القصبجي، فرقة التراث بقيادة المايسترو محمد الموجي، فرقة الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر" .

ويُعرض فيلم وثائقي آخر يسلط الضوء على أهم العروض التي قدمتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها وحتى عام ٢٠٠٩، يليها فقرة موسيقية تتضمن عزف أعمال عالمية على آلة الهارب. يليها مشهد من باليه "الجمال النائم" للموسيقار العالمي تشايكوفسكي بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، أداء صوليست فرقة باليه أوبرا القاهرة "أنجا أشين، أحمد يحيى بمشاركة فرقة الباليه".

وتقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث وفرقة فرسان الشرق للتراث مشهد من عرض شهرزاد، من تصميم وليد عوني، للموسيقار ريمسكى كورساكوف، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ويؤدي دور "شهرزاد" يمنى مسعد، ودور "شهريار" نادر جمال. يعقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن أبرز العروض الجديدة.

وفي الختام، يقدم أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي مقتطفات موسيقية من أوبرا "عايدة" للموسيقار الإيطالي فيردي، مع تقديم مشهد النصر بأوبرا عايدة بمشاركة نجوم فرقة الأوبرا: جيهان فايد فى دور عايدة، جولى فيظي، عمرو مدحت "رادميس"، مصطفى محمد، رضا الوكيل "رامفيس، أسامة جمال "الملك"، وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل بمشاركة الصوليستات "مريم، ممدوح حسن"، إلى جانب كورال أكابيلا .

دار الأوبرا المصرية افتتحت في ١٠ أكتوبر ١٩٨٨. وأصبحت بمسارحها المتعددة، مثل المسرح الكبير، المسرح الصغير، المسرح المكشوف، مسرح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية، فضلاً عن مسارحها في الإسكندرية ودمنهور، مركزًا حيويًا للإبداع الفني في مصر.