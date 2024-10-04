طرح البوستر الرسمي لفيلم "دراكو رع" استعدادًا لعرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشر حساب "Et بالعربي" البوستر التشويقي لفيلم "دراكو رع"، استعدادًا لطرحه يوم 16 أكتوبر المُقبل في دور العرض السينمائي.

ونشر "Et بالعربي" البوستر على موقع "إنستجرام" وعلق الحساب: "البوستر الرسمي لفيلم "دراكو رع" قريبًا في جميع دور العرض، والفيلم من إنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي".

وتدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، من أخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة.

الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس وإسماعيل فرغلي، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل: ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، هاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف الفنانة نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.

امن تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبدالوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي، التي سبق أن قدمت فيلم الرعب "عمّار"، الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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