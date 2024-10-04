ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية بوسي على متابعيها بصور جديدة من مطار القاهرة.

وظهرت بوسي بإطلالة مريحة وعصرية، حيث ارتدت شورتًا وتي شيرتًا باللون الأزرق الداكن.

ومن الناحية الجمالية اختارت بوسي تسريحة شعر بسيطة وناعمة.

لكن ما لفت الانتباه أكثر هو اختيار بوسي لحقيبة يد من Gucci، جمعت بين الألوان الأحمر، الأبيض، والأزرق وزُينت بتفاصيل راقية مثل شكل الذبابة. الحقيبة الفاخرة سعرها باهظ يصل إلى ما يعادل 1,335 يورو اي ما يعادل 1477 دولار.

كما أكملت بوسي إطلالتها بصندل من Prada، وصل سعره ما يقارب 1,179 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر بوسي تلفت الأنظار في مطار القاهرة بحقيبة Gucci.. إلـ ـيكم سعرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.