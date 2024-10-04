ياسمين صبري بفستان أنيق وهند عبدالحليم جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران اسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

ميرنا نورالدين

شاركت الفنانة ميرنا نورالدين، متابعيها، صورة جديدة لها برفقة صديقتها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

هند عبدالحليم

تستمتع الفنانة هند عبدالحليم بعطلتها الصيفية، وظهرت بإطلالة جريئة داخل "يخت" وسط البحر، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ساندي علي

خطفت الفنانة ساندي علي، الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، وظهرت فيها مرتدية فستان أنيق باللون الأسود.

مروة عبدالمنعم

ظهرت الفنانة مروة عبدالمنعم بدون مكياج، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بملامح هادئة.

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.

داليا مصطفى

ظهرت الفنانة داليا مصطفى بفستان قصير باللون الأسود، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

ياسمين رحمي

شاركت الفنانة الشابة ياسمين رحمي، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية فستان قصير باللون الأسود.

شادي شامل

شاركت الفنان شادي شامل، متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقى تفاعل من جمهوره.