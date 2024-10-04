يسرا تعلن دعمها لـ لبنان: "فيه ناس غرضها تحوير الكلام للإيقاع بيننا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت النجمة الكبيرة يسرا، دعمها للشعب اللبناني، وأكدت أنها تعتبر لبنان بلدها الثاني، وأن الشعب المصري قلبا وقالبا مع كل الدول العربية التي تمر بظروف عصيبة.

وأعادت يسرا نشر تصريحات أدلت بها في المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم قبل أيام، تطرقت فيها للحديث عن لبنان، وفسرها البعض بطريقة غير صحيحة، لترد في تعليقها على الفيديو وتوضح: "لبنان هي بلدي الثاني وقلبي يعتصر حزنا على كل شبر فيها.. في ظروف زي دي دايماً بيكون فيه ناس كل غرضها تحوير مضمون الكلام للإيقاع بيننا.. وأنا هنا بأكد إن مضمون حديثي هو أن شعب مصر قلبا وقالباً مع كل الدول العربية اللي بتمر بظروف عصيبة".

وتابعت "وإن إقامة أي مهرجان في المقام الأول هو دعم القضايا من خلال الفن والسينما ولا نقلل شأناً من ما يجرى من أحداث، إنما عنصر المفاجأة مش بيكون خادمنا في إننا نسلط الضوء على دولة بالأخص، وأوضحت حزني الشديد على كل ما يحدث في بلادنا ووطننا العربي من هجمات العدو.. حفظ الله بلادنا وأسقط أعدائنا".

جدير بالذكر أن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي من المقرر انطلاق فعالياتها في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.