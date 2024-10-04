"أنا بالنسر ختمت شهادتي".. أيمن بهجت قمر ينشر أغنية حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الشاعر أيمن بهجت قمر، مع جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أغنيته التي عُرضت ضمن الاحتفال بتخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية.

وكتب تعليقا على الفيديو جزءا من كلماتها "ده أنا بالنسر ختمت شهادتي.. بلدي أنا أملك وأدي رقبتي"، وتابع "كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي، من حفل تخرج الكليات العسكرية".

ولاقت الأغنية إعجاب الجمهور، وعلقوا "حاجة عظيمة عرض الطلبة فوق الرائع ربنا يحرسهم، كلمات وموسيقى أخر عظمة وتحيا مصر، عظمة على عظمة، جميلة جدا حد البكاء، يسلم الإبداع".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمين الولاء من طلبة خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل الطلبة خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية.