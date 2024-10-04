ريهام حجاج توجه رسالة لزوجها بعد فوزه برئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت النجمة ريهام حجاج، رسالة لزوجها النائب ورجل الأعمال محمد حلاوة بعد فوزه برئاسة لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ.

وكتبت ريهام، عبر "ستوري"حسابها على إنستجرام: "مبروك يا روح قلبي ودايما في نجاح وتألق يا رب".

وكانت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ أسفرت عن فوز النائب محمد حلاوة بمقعد رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشاركت ريهام حجاج في دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "صدفة" وشاركها البطولة خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد ونور إيهاب، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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