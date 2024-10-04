حفلات نوفمبر 2024| الشامي يلتقي جمهوره في الإمارات (الموعد والمكان)

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان السوري الشامي حفلا جديدًا في الإمارات، ضمن سلسلة الحفلات الشتوية المقامة هناك والتي تضم عدد مميز من نجوم الغناء العربي والعالمي.

يقام حفل الشامي في 23 نوفمبر المقبل، على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

كان قد طرح الشامي أخيرا أغنية “دوا لي”، والتي حققت مشاهدات قياسية وصلت لأكثر من 24 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها "والي، صوت محبوبي، دوا لي من نظرة عينها أخذت دوا لي إجت على حيلي الفيه دوالي تلفَّ كل عروق إيديي قربي لجاي لمستك وشفتك دخيل الكون عيونك وشفتك دخيل الكون عيونك وشفتك بيخلّي المتين يحنّي يا ياال حبّايب أنا ورد بس ورد نرجس كلّي برد بس صعب أرجف مش رمية نرد هيدا تعبِي تعبِي هيدا تعبِي أنا ورد بس ورد نرجس اسمي كافي خلّيني عَجرف مش رمية نرد هيدا تعبِ تعبِ هيدا تعبِ انا ل ارسم وجهك على القلب ما حدّ يلمسك لا و حق الرب لو تطلب قلب لفرش درب ما يغلى عليكي كل هالدنيا لو حرقت قلبي بالنهار بقيو عيوني بنار حرموا جفوني النوم