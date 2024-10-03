مخرج الفيلم الإيطالي بمهرجان الإسكندرية: شعرت انني في نابولي منذ وصولي للإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المخرج الإيطالي ماركو جانفريدا عن سعادته الكبيرة بمشاركة فيلمه “ثلاث قواعد لا تعرف الخطأ” في المسابقة الدولية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته الأربعين.

وأوضح جانفريدا أن زيارة مدينة الإسكندرية تشعره بالقرب من مدينته نابولي الإيطالية، حيث تربطهما الطبيعة الساحلية المشتركة على البحر المتوسط.

وكشف المخرج الإيطالي خلال مناقشة فيلمه عقب العرض الجماهيري له بسينما رينيسانس بسان ستيفانو شرق المحافظة، أن الفيلم استغرق في كتابة السيناريو 31 يومًا، بينما امتد تصويره لأكثر من عام في مدينة صقلية الإيطالية.

وصنف جانفريدا فيلمه ضمن الأعمال التي تمزج بين الدراما والرومانسية، مؤكدًا أن الفكرة الرئيسية تدور حول بناء الثقة بالنفس في العلاقات العاطفية، مشيرا إلى أنه واجه تحديات عديدة في اختيار الممثلين، وخاصة دور الشاب الذي تطلب أداءً معقدًا يناسب تعقيدات الشخصية.

وتابع جانفريدا أن ميزانية الفيلم بلغت حوالي 800 ألف يورو، ويتناول الفيلم قصة برونو، الفتى البالغ من العمر 14 عامًا الذي يقع في حب فلافيا، وتتعقد الأمور عندما يكتشف أنها تبادله المشاعر، مما يدفعه للاستعانة بأحد الأشخاص الذي يبتزه لتعليمه كيفية إتمام قصة حبه، لافتا إلى أن “ثلاث قواعد لا تعرف الخطأ” هو عمل يجمع بين الطرافة والعمق، حيث يستعرض بشكل مرح تلك اللحظات الساذجة التي نقع فيها عندما يقتحم الحب حياتنا، ويحيل الأشخاص الأكثر عقلانية إلى مغرمين تائهين يبحثون عن الألفة والاستقرار العاطفي.

واختتم المخرج الإيطالي حديثه بالإشارة إلى أن فيلمه حصل على العديد من الجوائز في مهرجانات دولية متنوعة، من بينها ألمانيا، ألبانيا، الصين، الولايات المتحدة، وأذربيجان.