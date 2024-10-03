محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة شاهد عن انطلاق تصوير الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" بطولة النجم الكبير ماجد الكدواني، والذي حقق نجاحا كبيرا في جزئيه الأول والثاني.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد على موقع انستجرام، صورة تجمع أبطال العمل، مصحوبة بالتعليق التالي "عارفين إنهم وحشوكم ومش قادرين نخبي عليكم، احنا بدأنا تصوير الموسم الثالث من موضوع عائلي".

"موضوع عائلي" تأليف وإخراج أحمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، طه دسوقي، محمد القس، محمد شاهين، سماء إبراهيم، رنا رئيس، محمد رضوان.