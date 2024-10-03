العرض العالمي الأول لفيلم عصفور جنة بمهرجان وهران للفيلم العربي

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق الفيلم الكوميدي التونسي عصفور جنة للمخرج مراد بن الشيخ في عرضه العالمي الأول في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الساعة 2 ظهرًا حيث ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي يمتد من 4 إلى 10 أكتوبر.

ويحكي فيلم عصفور جنة قصة أماديوس تاجر التحف الإيطالي الذي يريد الزواج من بيتي، وهي امرأة تونسية تصغره سنًا بكثير، وتربطهما علاقة وطيدة وقد أنقذ كل منهما حياة الآخر. يريد أهل الزوجة استغلال فرصة الارتباط من صهر ثري وعاشق، لكن يشترط الإمام لإتمام الزواج أمرين ضروريين: الختان واعتناق الإسلام.

ويقول بن الشيخ متحدثًا عن فيلم عصفور جنة : "من خلال زواجه من بدرة، يريد أماديوس التخلص من تأثير أمه المتدينة والاستئصالية. في تونس تفرض عليه عائلة زوجته نوعية أخرى من الاستئصال، ألا وهو الختان. يكافح الزوجان ضد الأعراف الاجتماعية والدينية لتأكيد حقهما في الحب والحرية. هذه الكوميديا ​​الاجتماعية والثقافية هي مساحة لقاء بين الشمال والجنوب، مساحة تسمح لنا بالضحك معًا على أنفسنا بعيدًا عن كل المآسي التي تميل إلى تفريقنا".

فيلم عصفور جنة

فيلم عصفور جنة إنتاج مشترك بين تونس وإيطاليا وهو مقتبس من رواية La Marmite d'Ayoub للكاتب محمد رضا بن حمودة، والسيناريو والإخراج لمراد بن الشيخ. بطولة الممثل الإيطالي نيكولا نوتشيلا، أمل المناعي، جمال مداني، ومنيرة زكراوي، وإنتاج حبيب عطية، سيلفيا أنوتشانزي، وجيوفاني صوليني لشركات Alfa Multimedia وسينيتيليفلم.

قام بتصوير فيلم عصفور جنة جورجيو جيانكارو، والمونتاج لكلا من أنس السعدي ومهدي البرصاوي، والصوت لطارق طيبة، وموسيقى ربيع الزموري.

تتولى MAD Distribution التوزيع والمبيعات داخل الوطن العربي الخاصة فيلم عصفور جنة بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.

مراد بن الشيخ مخرج أفلام روائية ووثائقية ومسلسلات تلفزيونية ودرس الفنون الجميلة في تونس قبل أن يستكمل دراسته في جامعة بولونيا في إيطاليا.. وهو أحد الأعضاء المؤسسين لـ ARFT (جمعية السينمائيين التونسيين) التي لم يعترف بها نظام بن علي، وأصبحت قانونية بعد الثورة. شغل مراد منصب أمين الصندوق لفترة طويلة ثم رئيسًا من عام 2020 إلى عام 2022.

ومن أشهر أعماله الفيلم الوثائقي لا خوف بعد اليوم (مهرجان كان 2011). كما أخرج العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية بما في ذلك يوميات امرأة الذي يمثل نقطة تحول في تاريخ الدراما التلفزيونية في تونس.