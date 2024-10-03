بسمة داود مديرة قوية في أول ظهور لها بتيتا زوزو

ياسر رشاد - القاهرة - ظهرت الفنانة بسمة داود في الحلقة العاشرة بمسلسل تيتا زوزو، بشخصية ريم التي تعمل كمديرة في شركة دعايا وإعلان.

وقد عبرت منذ اللحظة الأولى عن شخصيتها القوية حيث واجهت ريم (بسمة داود) في الحلقة خالد (محمد الكيلاني) بسبب رفضها فكرة الإعلان المقدم من شركته وهددته بفسخ التعاقد.

يضم مسلسل تيتا زوزو عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، أسلام إبراهيم، ندى موسي، حمزة العيلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

الوصفة السحرية

وفي سياق آخر، حققت بسمة داود نجاحًا كبيرًا بشخصية نهلة في مسلسل (الوصفة السحرية). فقد تصدرت محركات البحث خلال عرض الحلقات الأخيرة بسبب قوة أدائها. العمل من تأليف مصنع الحكايات. وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

كما يعد نجاح بسمة داود امتداد لما حققته في مسلسل إيجار قديم الذي قدمت خلاله شخصية ريهام وحازت ردود أفعال قوية على منصات التواصل الاجتماعي، وشاركها في بطولته النجوم شريف منير، صلاح عبد الله، فيدرا، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، كما عرض لها على المنصة ذاتها مسلسل مشوار الونش الذي شاركها في بطولته النجوم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

بسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافست به في موسم رمضان 2021، كما قدمت حكاية تاج راسنا بابا في مسلسل نصيبي وقسمتك 4، كما قدمت مسلسل منعطف خطر الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، كما نالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها حكايات جروب الدفعة على منصة Watch It.