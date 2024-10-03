“يا حبيبي يا جنوب”.. نادر الأتات: الله مع أصحاب الأرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جدد النجم اللبناني نادر الأتات دعمه ومساندته لأبناء بلده بعد الأحداث المأساوية التي يعيشها لبنان.

وكتب الأتات في منشور عبر حسابه على إكس: “ثبّت الله أقدامكم وعزيمتكم وحدد رمياتكم يا رجال يا أبطال.. يلّي بتعبّو الأرض طهر. الله معكن.. الله مع الحق ضد الباطل.. الله مع أصحاب الأرض.. أرض الشرف والعز. هو إلنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب”.

وكان نادر الأتات قد عبّر عن حزنه الكبير بسبب سقوط عدد كبير من الضحايا والشهدات بظلّ العدوان الغاشم على مختلف المناطق اللبنانية وعلّق قائلاً: “ما في شي بيعبّر عن حزننا. يلّي بيعزينا إنو كل يلّي عمبيصير تحت عينك يا الله. وإنّك على كل شيء قدير”.

كما تضرّع نادر الأتات إلى ربّ العالمين طالباً منه حماية لبنان قائلاً: “لبنان بين إيديك يا الله احميه واحفظنا من كل شر”.