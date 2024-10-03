"فخور".. عزيز الشافعي يعلق على حلقة الدحيح عن أم كلثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وصف الملحن عزيز الشافعي، أحدث حلقات الدحيح، التي قدمت تحت عنوان "أم كلثوم"، بأنها تدعو للفخر .

وكتب عزيز الشافعي، عبر صفحته في موقع فيسبوك،:" أسباب كثيرة للفخر بعد مشاهدة فيديو الدحيح عن الست أم كلثوم".

وتابع،:" فخور أني من بلد أم كلثوم، وفخور إني بشتغل في الفن، فخور بمشوار ست مصرية، من أسرة بسيطة من فلاحين بلدنا، قدرت تبقى المرأة العربية الأكثر تأثيرا في القرن العشرين، ويفضل فنها وتأثيرها الثقافي والوطني متغلغل لحد دلوقتي في أرجاء العالم كله بعد وفاتها بـ خمسين سنة".

عزيز أضاف،:" فخور ببلدي جمهورية مصر العربية، واحنا في شهر أكتوبر، شهر النصر والعبور ، لبلد تاريخها كله نضال وكفاح وتحدي للظروف الصعبة و الاستعمار والاحتلال على مدار قرون، بلدي اللي مسحت الهكسوس من وش الأرض وقهرت المغول وهزمت الصليبيين، وأذلت الصهيوني وكيانه، واستمرت على مدار التاريخ عصية على المعتدي".

وأكمل:" فخور بمطربة مصرية، قدرت تتغلب على أحزان النكسة، وتقود الشعب المصري للتبرع للمجهود الحربي بكل جنيه، وبكل حتة دهب تملكها مصريه بسيطه و بتقدمها بحب لصالح جيش بلدها، زي ما الشباب المصري قدم روحه فداء النصر وفدا الكرامة، أسباب كتيره للفخر ببلدي وشعبنا وولادنا وبناتنا اللي ساعة الخطر مبيسيبوش ضفاف النيل و لو ماتوا دفاعا عنه"

ثم أوضح:" حفلات المجهود الحربي لأم كلثوم في كل مكان في العالم والوطن العربي كانت دليل على عظمتها وتأثيرها وفنها الخالد ودليل على عظمة بلدها وشعب بلدها، وكأن مصر بتتحدث عن نفسها فعلا بصوت أم كلثوم وبكلمات حافظ إبراهيم وألحان السنباطي وهي بتقول أأنا إن قدر الإله مماتي، لاترى الشرق يرفع الرأس بعدي".

الدحيح، في أحدث حلقاته، التي قدمها تحت عنوان "أم كلثوم في باريس"، رصد بعض ملامح مشوار أم كلثوم، وتفاصيل حفلات المجهود الحربي، التي قدمتها في مختلف محافظات مصر، والدول العربية عقب حرب 67.

ورصدت الحلقة، كواليس إحياء أم كلثوم حفلها الشهير الذي أقيم على مسرح أولمبيا في باريس، والصدى الذي حققته على المستوى العالمي.