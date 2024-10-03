شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي لبيب: نصر أكتوبر كان عظيما وبعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان الكبير لطفي لبيب خلال ندوة تكريمه التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي يديرها الناقد أحمد سعد الدين وبحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وأكد أنه لايهتم بأجره في أي عمل، ويركز فقط في تقديم الدور المعروض عليه، وانا لا اعرف أجر زملائي في الأعمال التي شاركت بها، فأنا لا أحب هذه التفصيلة".

وعن مشاركته في الحرب هو وشقيقه قال: نصر أكتوبر كان نصرا عظيما، وأخويا كان أسير والاسري رجعوا قبل المتحاصرين اللي أنا منهم ولما رجع البيت والدتي قالتله أنا عاوزه أخوك تروح تجيبهولي دلوقتي، ولانه ظابط وقدر يدخل سيناء وكانت الدنيا بدأت تتظبط باتفاقية وندخل من الملجأ ورجعنا مع بعض علي الاسكندرية وأمي الله يرحمها انبسطت جدا ولما شافتني صغرت 50 سنة ".

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.