شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الإعلامى اللبنانى علي جابر عن الحالة الصحية لوالده: يتحسن وبات أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن معين جابر، نجل الإعلامي اللبناني علي جابر متابعيه على الحالة الصحية لوالده، قائلاً في تصريحات تليفزيونية أن والده بات بخير حالياً ولا صحة لكل ما تردد بشأن تدهور صحته بصورة سيئة.

وكشف أيضاً أنه بات أفضل حالياً، مضيفاً أنهم كانوا يصلوا من أجله طوال الوقت، مؤكداً أن تلك الأزمة لم تكن لتمر لولا دعوات القريبين من والده ومحبيه طوال الوقت .

وكانت انتشرت أخبار فى الآونة الأخيرة تفيد بتدهور الحالة الصحية للإعلامى اللبنانى على جابر، وهو ما أثار قلقاً كبيراً عليه خاصة مع صمت العائلة قبل أن يخرج نجله فى تصريحات تليفزيونية أخيرة أكد فيها أن الوالد بات أفضل وبصحة جيدة للغاية، وشكر كل من ساندهم فى تلك الأزمة ولو بالدعاء.