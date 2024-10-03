الأوبرا تقدم احتفالية فنية ضخمة في عيدها الـ 36

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بمرور ٣٦ عامًا على افتتاحها في احتفالية فنية كبرى تأكيدًا لدورها الريادي كصرح ثقافي ومنارة للفنون والإبداع، وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء ٨ أكتوبر، الاحتفالية اخراج تنفيذي للفنان وليد عوني، واخراج رئيسة الأوبرا.

يشارك بالحفل أكثر من ٥٠٠ فنان من جميع فرق دار الأوبرا، اوركسترا اوبرا القاهرة، نجوم فرق الموسيقي العربية، فرقة الإنشاد الدينى، فرقة الموسيقى العربية للتراث، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، الفرقة القومية العربية للموسيقى، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، سوليست أوبرا القاهرة، فرقة باليه اوبرا القاهرة، وشباب وأطفال تنمية المواهب، فرقة الرقص المسرحي الحديث، فرقة فرسان الشرق، كورال أكابيلا وكورال الأوبرا.

وأكدت الدكتورة لمياء زايد، أن الإحتفالية تبدأ بفقرة غنائية في الساحة الخارجية لدار الأوبرا، يقدمها شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني الدكتور سامح صابر ويحييها فصل الغناء العربى تدريب وقيادة الدكتورة سهير حسين بباقة من أروع الأعمال، منها : " حلوين من يومنا والله، الناس المغرمين، اه يالالي، بحبك وحشتينى، امسك فى حلمك، الأسامي، احسن ناس.. " أداء المواهب " ادهم الكاشف، مريم مكين، ميدو البحيرى، لاما حازم، وذلك في حضور محبى الفنون والموسيقى الراقية.

يعقبها افتتاح بانوراما بين القديم والحديث في بهو المسرح الكبير، وتبدأ الإحتفالية بالمسرح الكبير بكلمة يلقيها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يليها كلمة الدكتورة لمياء زايد، يعرض بعدها فيلم وثائقى من إعداد استوديو المونتاج يسرد تاريخ دار الأوبرا المصرية منذ تأسيسها ويروي تفاصيل هامة عن الأوبرا القديمة والخديوي إسماعيل وافتتاحه لها.

وأشارت الدكتورة لمياء زايد، أن الإحتفالية ستتضمن أيضا فقرة غنائية تجمع ألوانًا متنوعة من الموسيقى والغناء العربى تشمل الدينية والتراثية والحديثة والطربية والفلكلورية، منها : " مولاى صلى وسلم ، ياغريب الدار، عمار يا إسكندرية، التوبة ونصرة قوية.. اداء صوليستات الموسيقى العربية احمد حسن ،حنان عصام ، محمد الخولى، احمد عفت ، رحاب عمر.

بمشاركة خمس فرق هم : "فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، فرقة التراث بقيادة المايسترو محمد الموجى ،فرقة الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام ،الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى ،عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويلى ذلك عرض فيلم وثائقى آخر يسلط الضوء على أهم العروض التي قدمتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها وحتى عام ٢٠٠٩،

يليها فقرة موسيقية تتضمن عزف أعمال عالمية علي آلة الهارب، منها : "الفالس الثاني لديمترى شوستاكوفيتش وأسبانيا كانى أو رقصة الغجر الأسبانية لباسكوال ماركوينا " لعازفات الهارب من مجموعة هارب دار الأوبرا " منى واصف ، تؤي صلاح ، سلمى صابر.

يليها مشهد من باليه "الجمال النائم" للموسيقار العالمي تشايكوفسكي بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، آداء صوليست فرقة باليه أوبرا القاهرة " أنجا أشين، أحمد يحيي بمشاركة فرقة الباليه

ثم تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث وفرقة فرسان الشرق للتراث مشهد من عرض شهرزاد، من تصميم وليد عونى ، للموسيقار ريمسكى كورساكوف، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمدسعد باشا ،ويؤدى دور شهرزاد " يمنى مسعد ،ودور شهريار " نادر جمال ".

يعقب ذلك عرض فيلم وثائقى عن أبرز العروض الجديده، وفي الختام، يقدم اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي مقتطفات موسيقية من أوبرا "عايدة" للموسيقار الإيطالي فيردي، مع تقديم مشهد النصر بأوبرا عايده بمشاركة نجوم فرقة الأوبرا " جيهان فايد فى دور عايده، جولى فيظى امنيريس"، عمرو مدحت " رادميس، مصطفى محمد " امونصرو ، رضا الوكيل " رامفيس ، اسامه جمال" الملك، وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل بمشاركة الصوليستات " مريم كارابيتن، ممدوح حسن ، إلى جانب كورال اكابيلا.

من المعروف أن دار الأوبرا المصرية،افتتحت في ١٠ أكتوبر ١٩٨٨. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأوبرا بمسارحها المتعددة، مثل المسرح الكبير، المسرح الصغير، المسرح المكشوف، مسرح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية، فضلاً عن مسارحها في الإسكندرية ودمنهور، مركزًا حيويًا للإبداع الفني في مصر.

أصبحت الأوبرا منارة للثقافة والفن، حيث تتيح الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم مواهبهم الفريدة، إلى جانب تقديم فنون جادة تشمل عروض الباليه، الأوبرا، الموسيقى الكلاسيكية والعربية، إضافة إلى الصالونات الثقافية والمعارض التشكيلية، فضلاً عن تنظيم مهرجانات موسيقية وغنائية متنوعة.