"وراء الجبل" في نادي السينما الإفريقية بالهناجر هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض نادي السينما الأفريقية الفيلم التونسي "وراء الجبل" للمخرج محمد بن عطية، وذلك يوم السبت 5 أكتوبر، بسينما الهناجر الساعة السابعة، والدخول مجانا بأولوية الحضور.

نادي السينما الأفريقية ينظمه مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، والنادي مساحة ومنصة سينمائية تعرض الأفلام الأفريقية المتميزة، والحاصلة من قبل علي العديد من الجوائز.

أبطال الفيلم



فيلم "وراء الجبل"، سيناريو وإخراج محمد بن عطية، بطولة مجد مستورة، وليد بوشيوا، سامر بشارات، سلمي الزغيدي، حلمي الدريدي، أمال الكراي، رانيا العقربي.

قصة الفيلم

وتدور قصة الفيلم حول شخص يائس يطلق سراحه من سجن تونسي، حيث قضى 4 سنوات بسبب تخريبه للمكتب الذي كان يعمل فيه سابقًا، ويصبح مقتنعا فجأة أن بإمكانه أن يطير، ويصمم على تحدي شك عائلته في قدراته، بل ويحاول أن يثبت لابنه الصّغير ياسين أنه قادر على كسب التحدي.

جوائز فيلم وراء الجبل

فيلم "وراء الجبل"، حصل علي عدة جوائز في مهرجانات، ومنها جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية خلال الدورة الثالثة عشرة، أما مخرج الفيلم محمد بن عطية فهو من مواليد عام ١٩٧٦ في تونس العاصمة، وأخرج خمسة أفلام قصيرة.

وحاز علي عدة جوائز في مهرجانات متعددة، حيث فاز فيلمه الطويل الأول "نحبك هادي" بجائزة أفضل عمل أول، وجائزة الدجب الفضي لأفضل ممثل في مهرجان برلين لنفس العام 2016، ثم تم اختيار فيلمه الطويل الثاني " ولدي " في قسم نصف شهر المخرجين بمهرجان كان 2018